Trump'tan Kovid-19'da "100 bin tahmininden daha az kişi ölebilir" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Trump'tan Kovid-19'da "100 bin tahmininden daha az kişi ölebilir" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ülkedeki ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az olabileceğini açıkladı.

Trump'tan Kovid-19'da

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ülkedeki ilk tahminlerin aksine virüs kaynaklı ölümlerin 100 binden daha az olabileceğini açıkladı.

Trump, Kovid-19'la Mücadele Görev Gücü'nün, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Dünyadaki petrol fiyatlarına ilişkin dün gece Rusya, Suudi Arabistan ve Meksika ile bir görüşme yaptığını aktaran Trump, Meksika'nın petrol üretimini 100 bin varil azaltma kararından memnun olduklarını söyledi.

Trump, ABD'deki ölü sayılarının artmasına dikkati çekerek, "Ülkemiz büyük bir felaket ve acının ortasında ancak durumun iyiye gittiğine dair güçlü işaretler görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Detroit ve New Orleans'da istikrar yakalanıyor"

Ülkede virüsün en sıcak noktası olan New York'taki duruma da değinen Trump, "New York'ta hastanede kalmaya ihtiyaç duyan hasta sayısı düşüyor. Bu, buradaki durumun düşüşe geçeceğinin göstergesi. Detroit ve New Orleans'da bir istikrar yakalanıyor gibi duruyor." yorumunda bulundu.

Trump, ABD'de Kovid-19'a ilişkin daha önce yapılan bazı modellemelerde ülkede 100 ila 240 bin ölüm olacağının ön görüldüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:

"İlk tahminlerin aksine 100 binden daha az kişinin öleceği bir döneme doğru ilerliyoruz. 60 bin seviyesinde kalırsak, inanılmaz olur. Bu mutlu olunacak bir şey değil ama kesinlikle ilk tahminlerin çok altında bir rakam."

"Afrika kökenli Amerikalıları yakından takip ediyoruz"

Afrika kökenli Amerikalıların bu virüsten daha fazla etkilenmesi meselesini de yakından takip ettiklerinin altını çizen Trump, "Bu korkunç bir durum." dedi.

Trump, ülkede Kovid-19'a yönelik tedavi çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere sağlık kurumlarının "antikor tedavisi" üzerindeki incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

"Ülkedeki herkesin sağlıklı olduğundan emin olana kadar hiçbir şey yapmayacağız"

Daha önce sık sık "ülkenin ekonomisini tekrar açmak istiyorum" açıklamalarıyla eleştirilen Trump, ton değiştirerek, "Şu anda ülkeyi ne zaman açacağımıza dair bir tarih bakıyoruz. Ancak ülkedeki herkesin sağlıklı olduğundan emin olana kadar hiçbir şey yapmayacağız." diye konuştu.

Trump, ABD'nin Kovid-19 krizinde "Çin odaklı" olmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) verdiği fonların kesilip kesilmeyeceğine ilişkin, "DSÖ'ye verilen fonlarla ilgili gelecek hafta bir duyurumuz olacak. Biliyorsunuz onlara her yıl neredeyse 500 milyon dolar veriyoruz. Bu konuda söyleyecek çok şeyimiz var ve gelecek hafta bu konuyu görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınının yayılmasına ilişkin Trump, "Bu virüs, çok zeki bir düşman. İnsanlar antibiyotik geliştirdi ama bununla antibiyotik de başa çıkamıyor. Bu sadece gizli ya da görünmez değil çok zeki bir düşman." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, basın toplantısında Temsilciler Meclisinde New York'u temsil eden ve sık sık anlaşmazlığa düştüğü Alexandria Ocasio-Cortez üzerinden Doktor Anthony Fauci'ye takıldı.

Başkan Trump, "Fauci'ye neden New York'a taşınıp, Ocasio-Cortez'e rakip olmadığını sordum. Bence Fauci kolaylıkla kazanır. Fauci bunu yapmayı istemedi. Bu arada tabii ki şaka yapıyorum." ifadelerini kullandı.

"Henüz zirveyi görmedik"

Beyaz Saray Kovid-19'la Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Anthony Fauci de toplantıda söz alarak soruları yanıtladı.

Birx, bazı bölgelerin durumunun iyileştiğine işaret ederek, "Elimizde durumun iyiye gittiğine dair işaretler olabilir ancak henüz zirveyi görmedik." uyarısında bulundu.

Salgının ne boyutta olduğunu henüz bilmediklerini vurgulayan Birx, "Bu buz dağının sadece tepesi mi, yarısı mı ya da üçte biri mi henüz bilmiyoruz." yorumunu yaptı.

Birx, ABD toplumuna, "sosyal mesafeye ve alınan önlemlere uymaları" çağrısı yaparak, birçok ülkeye göre ABD'deki ölüm oranlarının düşük olduğunun altını çizdi.

Fauci de ülkedeki virüs önlemlerinin gevşetilip gevşetilmemesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Doğru zamanda bazı önlemleri gevşetmeye karar veririz. Ancak o zaman bile yeni vakalar göreceğimizden şüphemiz yok, görmezsek sürpriz olur. Önemli olan, ortaya çıkan yeni vakalarla nasıl mücadele edeceğimiz."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:46 Kaynak: AA

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