Trump'tan kritik Suriye açıklaması
51 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, gelecek hafta Suriye
'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:30
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