Son Dakika Haberleri: Trump'tan kritik Suriye açıklaması

Trump'tan kritik Suriye açıklaması

51 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Suriye'de DEAŞ'ın yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:30 

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Donald Trump, Ekonomi
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