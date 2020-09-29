Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı - Son Dakika

Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı yayımladı.

Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, 91 yaşında hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye mesajı yayımladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Sevgili dostum Katar emiri Sabah'ın vefatından dolayı çok üzüldüm. Ben ve eşim Melania, Kuveyt halkına en derin taziyelerimizi gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Emir Sabah'ın kendisi için dostluğunun ve ABD için de ortaklığının "değişmez" olduğunu vurgulayan Trump, bu ay Emir Sabah'a "Liyakat Madalyası" verdiklerini anımsattı.

Trump açıklamasında, "Emir, 40 yıl Dışişleri Bakanı olarak hizmet veren, emsalsiz bir diplomattı. En zor şartlar altında yorulmadan verdiği ara buluculuk çabaları, Orta Doğu'daki farklılıklar arasında köprü oldu. Umarım, Körfez ülkeleri, Emir Sabah'ın iş birlikçi bir geleceğe yönelik vizyonuna yönelik çabalarını onurlandırmak için bir araya gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Emir Sabah bugün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Şeyh Sabah'ın vefatının ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın ülkenin yeni Emiri olduğu duyurulmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Şeh Sabah, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 23:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi Gelecek Partisi'nin İzmir'deki 6 ilçe başkanı görevi bıraktı Erzurum'a altın rezervi müjdesi: Ekonomiye yıllık 400 milyon dolar kazandıracak Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi
Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı Arda Turan, Glasgow Rangers maçının kadrosundan çıkarıldı         
00:01
Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi         
22:22
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz Koraltan'a sokak ortasında meydan dayağı         
20:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz         
18:12
Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi         
17:15
Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı         
15:27
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil         
13:03
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi 25 çocuğu zehirleyip birinin ölümüne neden olan öğretmene idam cezası verildi         
11:25
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Türkiye'yi ayağa kaldıran Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu hazırlandı: Düşmeden önce bilinci kapalıymış Türkiye'yi ayağa kaldıran Duygu Delen'in ölümünde bilirkişi raporu hazırlandı: Düşmeden önce bilinci kapalıymış         
10:43
TOKİ 23 ilde 176 konut ve 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı TOKİ 23 ilde 176 konut ve 155 iş yerini açık artırma ile satışa çıkardı         
10:07
Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor Mersin Tarsus'taki gizemli evin çevresinde oturanlar yardım istiyor         
09:36
Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek Vatandaşı canından bezdiren abonelik iptalleri artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek         
08:17
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi Ceren Damar'ın katilini savunan avukat skandal sözleri nedeniyle disipline sevk edildi         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2020 05:44:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'tan Kuveyt Emiri için taziye mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei