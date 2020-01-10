Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a doğum günü mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a doğum günü mesajı - Son Dakika

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a doğum günü mesajı

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Kim Jong Un'a doğum günü mesajı gönderdi.

Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a doğum günü mesajı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore Lideri Kim Kim Jong Un'a doğum günü mesajı gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Güney Koreli diplomat Chung Eui-Yong, Trump'un kendisine Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'a iletmesi için bir doğum günü mesajı verdiğini ve kendisinin de mesajı ilettiğini belirtti. Yong, "Başkan Trump görüştüğümüz gün Kim Jong Un'un doğum günü olduğunu hatırladı ve benden doğum günü mesajını iletmemi istedi" dedi.

Eui-Yong, doğum günü mesajının içeriği hakkında bir bilgi vermedi.

Kuzey Kore liderinin doğum tarihinin 8 Ocak tarihinin olduğu düşünülmesine rağmen resmi kaynaklar doğum tarihi konusunda herhangi bir bilgi vermedi. ABD kaynaklarına göre ise Jong Un 1984 doğumlu ve bu yıl 36 yaşına girdi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Kore'nin resmi adı Kore Cumhuriyeti'nin baş harflerini kullanarak "Eui- Yong Çarşamba günü ABD'nin Kuzey Kore özel elçisi Stephen Biegun ile bir araya geldi ve Kuzey Kore'deki ABD-ROK koordinasyonunu tekrar onayladı" açıklamasında bulunmuştu.

(İHA)

Kim Jong Un, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak
Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
19:48 Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
19:47 Sınavda hakaret içerikli soru hazırlayan öğretmen hakkında soruşturma - Son Dakika
19:47 Hizan'da PKK sığınağında yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
19:45 Pakistan'da cami saldırısı: En az 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
19:39 Önal ve Jeffrey görüşmesi sona erdi - Son Dakika
18:20 Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Son Dakika
18:08 Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:50:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a doğum günü mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]