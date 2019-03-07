Son Dakika Haberleri: Trump'tan Kuzey Kore'ye "Hayal Kırıklığı" Mesajı

Trump'tan Kuzey Kore'ye "Hayal Kırıklığı" Mesajı

46 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin bir füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddiasını, "Bir şey söylemek için çok erken. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." sözleriyle değerlendirdi.

Trump'tan Kuzey Kore'ye
ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin bir füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddiasını, "Bir şey söylemek için çok erken. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." sözleriyle değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına Kuzey Kore ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kore'nin geçen yıl kaldırmayı kabul ettiği füze deneme tesisinde yeni inşaat faaliyeti yürüttüğü iddialarına yanıt veren Trump, iddialarla ilgili net bir yorum yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Trump, "Bir şey söylemek için çok erken. Ne olduğuna bakacağız. Ama eğer bu doğruysa Kim Jong-un hakkında çok büyük hayal kırıklığı içinde olurdum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27- 28 Şubat'ta Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan zirvede bir araya gelmiş ancak zirveden herhangi bir uzlaşma çıkmamıştı.

Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ise zirvede yaptırımların kısmen kaldırılmasını talep ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore ile görüşmelerin süreceğini ifade etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:11 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore, Donald Trump, Güncel
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