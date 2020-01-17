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Trump'tan laiklik açıklaması: Tanrı'nın kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdi
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump devlet okullarında ibadet özgürlüğünü koruma ve dini organizasyonların federal programlara erişimini kolaylaştırma sözü verdi.
Evanjelistler arasındaki desteğini korumak isteyen başkan "Tanrının kamusal alanın dışına itilmesine izin vermeyeceğiz. Dini özgürlükleri yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:13
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