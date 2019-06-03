Son Dakika Haberleri: Trump'tan Londra Belediye Başkanı Khan'a sert eleştiriler
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Trump'tan Londra Belediye Başkanı Khan'a sert eleştiriler

36 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ulaşmadan uçakta Londra Belediye Başkanı'na eleştiriler gönderdi: "Aptalca edepsizlik yaptı"

Trump'tan Londra Belediye Başkanı Khan'a sert eleştiriler, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye ulaşmadan uçakta Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'a sert eleştirilerde bulundu.

Resmi ziyaret için İngiltere'nin başkenti Londra'ya doğru yola çıkan Başkan Trump, uçağından ziyareti hakkında eleştirilerde bulunan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan hakkında hakaret içeren iki tweet attı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:08 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Donald Trump, Londra, Dünya
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