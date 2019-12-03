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Trump'tan Macro'un NATO açıklamasına tepki

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi.

Trump'tan Macro'un NATO açıklamasına tepki, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirten açıklamasına karşılık ABD Başkanı Donald Trump, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" dedi.

NATO'nun kuruluşunun 70'inci yılına Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kasım ayının başında açıkladığı ve yankıları süren açıklamaları damga vuracak. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile birlikte yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Ekonomist dergisine verdiği röportajda NATO'nun beyin ölümü yaşadığını belirterek, "Şu an yaşadığımız NATO'nun beyin ölümüdür" ifadelerini kullanmıştı.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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