Trump'tan Macron'a "geçmiş olsun" telefonu - Son Dakika

Trump'tan Macron'a "geçmiş olsun" telefonu

18.12.2020 23:53
Trump'tan Macron'a

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonla görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada Trump ve Macron'un bugün telefonda görüştüğünü duyurdu.

Trump'ın Macron'a geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Deere, aynı zamanda Macron'un ailesi ile Fransa halkının Noel'ini de kutladığını kaydetti.

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, Macron'un belirtiler göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisini 7 gün izole edeceği bildirilmişti. Bunun üzerine Macron ile temasta olduğu gerekçesiyle Başbakan Jean-Castex ve Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand 7 gün karantinaya girmişti.

Sağlık Bakanı Olivier Veran, Macron'un Kovid-19'a geçen hafta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde yakalanmış olabileceğini belirtmişti.

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan Macron'a 'geçmiş olsun' telefonu - Son Dakika


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