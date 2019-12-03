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Trump'tan macron'a nato yanıtı

6 saat önce

Trump'tan Macron'a NATO yanıtıİngiltere (DHA) ' ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'ya dair sözlerine, 'NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı' şeklinde yanıt verdi.

Trump'tan Macron'a NATO yanıtı

İngiltere (DHA) ' ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un NATO'ya dair sözlerine, 'NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı' şeklinde yanıt verdi.

Londra'da bugün başlayacak NATO liderler zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözlerine Trump yanıt verdi.

Donald Trump, NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa geliyor. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli dedi.

Trump'tan macron'a nato yanıtı

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:18 Kaynak: DHA
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