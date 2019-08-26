Son Dakika Haberleri: Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
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Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.

Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama, System.String[]

ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Donald Trump, Fransa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20 
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