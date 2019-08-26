Trump'tan Macron-Zarif görüşmesine ilişkin açıklama
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.
ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile yaptığı görüşmeden haberdar olduğunu belirterek, "Macron'un tüm yaptıklarından haberim vardı ve hepsini onayladım." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:20
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