Son Dakika Haberleri: Trump'tan Meksika Duvarı İçin Yeni Tweet: "Duvar Kendisini Bir Yılda Öder"

Trump'tan Meksika Duvarı İçin Yeni Tweet: "Duvar Kendisini Bir Yılda Öder"

21 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meksika sınırına örmek istediği duvar için 5 milyar dolarlık harcamayı onaylamamasına ilişkin, "Doğru planlanan ve inşa edilen duvar kendisini bir yılda ödeyecektir" dedi.

Trump'tan Meksika Duvarı İçin Yeni Tweet:
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meksika sınırına örmek istediği duvar için 5 milyar dolarlık harcamayı onaylamamasına ilişkin, "Doğru planlanan ve inşa edilen duvar kendisini bir yılda ödeyecektir" dedi.

ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meksika ile ABD arasına yapılacak duvar için 5 milyar dolarlık harcamayı onaylamaması sebebiyle Başkan Trump ile Demokratlar arasındaki mücadele sürüyor. ABD Başkanı Trump son attığı tweette, "Onların duvarın yapılmamasını istemelerinin tek sebebi duvarların bizim sınırlarımızın illegal geçişini yüzde 99 durduracak olmasıdır. Ülkemizdeki suç oranı aşağı inecek, bir yılda milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağız! Doğru planlanan ve inşa edilen duvar kendisini bir yılda ödeyecektir" dedi. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Politika
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