Trump'tan Meksika Duvarı İçin Yeni Tweet: "Duvar Kendisini Bir Yılda Öder"
21 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meksika sınırına örmek istediği duvar için 5 milyar dolarlık harcamayı onaylamamasına ilişkin, "Doğru planlanan ve inşa edilen duvar kendisini bir yılda ödeyecektir" dedi.
ABD
Başkanı Donald Trump
, ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meksika
sınırına örmek istediği duvar için 5 milyar dolarlık harcamayı onaylamamasına ilişkin, "Doğru planlanan ve inşa edilen duvar kendisini bir yılda ödeyecektir" dedi.
ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu ele geçiren Demokratların Meksika ile ABD arasına yapılacak duvar için 5 milyar dolarlık harcamayı onaylamaması sebebiyle Başkan Trump ile Demokratlar arasındaki mücadele sürüyor. ABD Başkanı Trump son attığı tweette, "Onların duvarın yapılmamasını istemelerinin tek sebebi duvarların bizim sınırlarımızın illegal geçişini yüzde 99 durduracak olmasıdır. Ülkemizdeki suç oranı aşağı inecek, bir yılda milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağız! Doğru planlanan ve inşa edilen duvar kendisini bir yılda ödeyecektir" dedi. - WASHINGTON
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:29 Kaynak: İHA
Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti
Yargıtay'dan Emsal Karar! Kocasına, "İt Herif" Diyen Kadın Kusurlu Bulundu
ABD, Türkiye'ye Şart Koştu: Kürtleri Korumaya Yönelik Anlaşma İmzalanmadan Askerimiz Çekilmeyecek
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır