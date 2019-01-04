Trump'tan Meksika Duvarı Sorununa "Game Of Thrones" Göndermesi
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Instagram'da, Meksika sınırına yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, kendi fotoğrafının yer aldığı "Duvar geliyor" yazılı bir paylaşımda bulundu.
ABD
Başkanı Donald Trump
, Instagram
'da, Meksika
sınırına yapılmasını istediği duvara atıfta bulunarak, kendi fotoğrafının yer aldığı "Duvar geliyor" yazılı bir paylaşımda bulundu.
ABD'de bütçe krizine dönüşerek, federal hükümetin kapanmasına neden olan Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ilişkin tartışma devam ederken, Başkan Trump'tan sosyal medyada ilginç bir paylaşım geldi.
Trump, Instagram'da, "Game of Thrones
" dizisinin "Kış geliyor" repliğine atıfta bulunarak, kendi fotoğrafının üzerine "Duvar geliyor" yazılı posterini paylaştı.
Paylaşım 1 milyon 64 bin 666 kullanıcı tarafından beğenildi ve 63 bin 967 kişi tarafından yorumlandı.
Trump, daha önce yine Game of Thrones'a gönderme yapmış, İran
'a yönelik "Yaptırımlar Geliyor" yazılı bir posterini paylaşmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:46 Kaynak: AA
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