Trump'tan Meksika'ya ek gümrük vergisi: Göçmen problemi çözülmezse yüzde 25'e çıkacak

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 5 ek vergi açıkladı. Vergi miktarı kademeli olarak yüzde 25'e kadar çıkabilir.

10 Haziran'dan itibaren geçerli olacak vergileri Twitter'dan duyuran Trump, "yasadışı göçmen problemi çözülmezse vergilerin aşamalı olarak artacağını" söyledi.

Meksika'nın Kuzey Amerika diplomatı Jesus Seade, bu verginin "bir felaket" olacağını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seade, "Bu vergiler hayata geçirilirse güçlü bir yanıt vermemiz şart" dedi.

Trump'ın açıkladığı vergi, göçün Meksika tarafından durdurulmaması durumunda her ay yüzde 5 artacak ve Ekim ayında yüzde 25'lik tavan seviyeye çıkacak.

Trump daha önce de göç nedeniyle acil durum ilan etmiş, iktidara gelmeden önce de Meksika sınırına duvar inşa edip bunun parasını Meksika'dan alma vaadinde bulunmuştu.

Trump duvarın parasını Meksika'dan almayı başaramadı ve duvar için istediği bütçenin tamamını ABD Kongresi'nden de geçiremedi fakat mevcut bütçeyle Meksika sınırına çeşitli bariyerler inşa edilmeye devam ediyor. Trump'ın duvar inşaatına aktarmayı planladığı bazı savunma fonları ise yargı tarafından durduruldu.

Hükümetin yanı sıra Trump destekçisi ABD'liler de kendi aralarında topladıkları paralarla özel bir şekilde duvar inşa ediyor.

Trump'ın göçmen politikasını eleştirenler ise duvarın bir işe yaramayacağını söylüyor ve ülkenin güney sınırında gözaltına alınan göçmenlerin bir kısmının insanlık dışı koşullarda öldüğüne dikkat çekiyor.