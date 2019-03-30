Trump'tan Meksika'ya 'sınırı kapatma' tehdidi
1 saat önce
ABD Başkanı Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akınını durdurmaması durumunda Meksika sınırını kapatabileceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akınını durdurmaması durumunda Meksika sınırını kapatabileceğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:22
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