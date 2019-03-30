Son Dakika Haberleri: Trump'tan Meksika'ya 'sınırı kapatma' tehdidi

Trump'tan Meksika'ya 'sınırı kapatma' tehdidi

1 saat önce

ABD Başkanı Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akınını durdurmaması durumunda Meksika sınırını kapatabileceğini söyledi.

Trump'tan Meksika'ya 'sınırı kapatma' tehdidi, System.String[]
ABD Başkanı Trump, Meksika'nın ABD'ye göçmen akınını durdurmaması durumunda Meksika sınırını kapatabileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:22 

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Donald Trump, Ekonomi
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