Trump'tan Meksika'ya 'yasa dışı göçmen' vergisi
27 dakika önce
ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi koydu.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:28
yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika
üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi koydu.
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