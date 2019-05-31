Son Dakika Haberleri: Trump'tan Meksika'ya 'yasa dışı göçmen' vergisi
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Trump'tan Meksika'ya 'yasa dışı göçmen' vergisi

27 dakika önce

ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi koydu.

Trump'tan Meksika'ya 'yasa dışı göçmen' vergisi, System.String[]
ABD yönetimi, Latin Amerikalı yasa dışı göçmenlerin Meksika üzerinden ABD'ye girişini engelleyebilmek amacıyla bu ülkeye yüzde 5 Gümrük Vergisi koydu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:28 
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Ekonomi
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