Son Dakika Haberleri: Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak
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Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak

1 saat önce

Başkan Trump, ABD'nin güney sınırından gelen yasa dışı göçmenlerin engellenmemesi durumunda Meksika'ya yüzde 25'e kadar ek vergi uygulayacak

Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ülkenin güney sınırlarındaki yasa dışı göç sorununa çözüm bulunana dek Meksika'dan gelen tüm ürünlere ek yüzde 5 vergi uygulayacak.

ABD Başkanı Trump, Meksika hükümetinin 'göç sorununu' çözmemesi halinde vergileri yüzde 25'e kadar yükseltme tehdidinde bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:38 
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Dünya
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