Trump'tan Meksika'ya: Yasa dışı göçü engellemezsen yüzde 25 ek vergi uygulanacak
1 saat önce
Başkan Trump, ABD'nin güney sınırından gelen yasa dışı göçmenlerin engellenmemesi durumunda Meksika'ya yüzde 25'e kadar ek vergi uygulayacak
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:38
(ABD
) ülkenin güney sınırlarındaki yasa dışı göç sorununa çözüm bulunana dek Meksika
'dan gelen tüm ürünlere ek yüzde 5 vergi uygulayacak.
ABD Başkanı Trump
, Meksika hükümetinin 'göç sorununu' çözmemesi halinde vergileri yüzde 25'e kadar yükseltme tehdidinde bulundu.
Beyaz Saray'ın önünde kendini ateşe veren kişi yaşamını yitirdi
"Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek
Arabada doğum anı saniye saniye kameralara yansıdı!
Bakan Berat Albayrak'tan memurlara çifte müjde