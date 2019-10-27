Son Dakika Haberleri: Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?
Son Dakika Güncel Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?

Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?

59 dakika önce

ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı "Az önce çok büyük bir şey oldu" açıklaması merak uyandırdı.

ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı "Az önce çok büyük bir şey oldu" açıklaması merak uyandırdı. Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklinde açıklama yaptı. Beyaz Saray da TSİ 16.00'da Trump'ın, "büyük bir açıklama" yapacağını duyurdu. Durum, ABD medyasınca DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, sosyal medyada İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü gizli operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

(Hasan Çelik/İHA)

Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beyaz Saray duyurdu! Trump, 16.00'da önemli açıklama yapacak
Pentagon, Bağdadi'nin ölüm şeklini açıkladı: Üzerindeki bombalı yeleği patlatarak intihar etti Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı: Canavarca değil, kasten öldürme suçundan ceza aldı Norveç'te bebekli arabaya saldıran PKK yandaşları gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 10:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]