Son Dakika Haberleri: - Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?- ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal...
Son Dakika Güncel - Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?- ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal...

- Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?- ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal...

1 saat önce

- Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ? ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı "Az önce çok büyük bir şey oldu" açıklaması merak uyandırdı Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandıWASHINGTON - ABD Başkan Donald Trump'ın...

- Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?

ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı "Az önce çok büyük bir şey oldu" açıklaması merak uyandırdı

Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı

WASHINGTON - ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal medyadan yaptığı "Az önce çok büyük bir şey oldu" açıklaması merak uyandırdı. Açıklama, DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, "Az önce çok büyük bir şey oldu" şeklinde açıklama yaptı. Beyaz Saray da TSİ 16.00'da Trump'ın, "büyük bir açıklama" yapacağını duyurdu. Durum, ABD medyasınca DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin öldürüldüğü şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, sosyal medyada İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü gizli operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.

- Trump'tan merak uyandıran açıklama, Bağdadi öldürüldü mü ?- ABD Başkan Donald Trump'ın sosyal...

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 12:28 Kaynak: İHA
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DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri sosyal medyaya sızdı
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