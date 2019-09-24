Son Dakika Haberleri: Trump'tan "Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum" açıklaması
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Trump'tan "Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum" açıklaması

25 dakika önce

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen gösterilerden endişe duymadığını belirtti.

Trump'tan

NEW ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı düzenlenen gösterilerden endişe duymadığını belirtti.

Trump, BM 74. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Sisi ile görüşmesi öncesi gazetecilerin karşısına çıktı.

Sisi'nin kısa sürede iyi bir iş yaptığını ifade eden Trump, "Görevi devraldığında ülke karışıklık içindeydi, şimdi değil." ifadesini kullandı.

Mısır'da düzenlenen Sisi karşıtı gösterilerden endişe duyup duymadığına yönelik bir soruya ise Trump, "Herkese karşı gösteriler oluyor, dünyadaki en iyi arkadaşınız (ABD'nin eski Başkanı Barack Obama) Obama'ya karşı bile birçok gösteri oldu. Bu konuda endişeli değilim. Mısır'ın muhteşem bir lideri var ve saygı görüyor." yanıtını verdi.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bazı meydanlarda, geçen hafta ilk defa Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhinde gösteri düzenlenmişti. Tahrir Meydanı da dahil bazı meydanlarda bir araya gelen Mısırlılar, Sisi karşıtı sloganlar atmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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