Son Dakika Haberleri: Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı
Son Dakika Ekonomi Haber

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

1 saat önce

Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı.

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı, System.String[]

Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." dedi.

Suudi Arabistan, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:20 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu, filistin dışişleri bakanı riad malki ile görüştü
ABD Başkanı Trump'tan "Muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine saldırı: Petrol fiyatları yüzde 19 arttı İBB Şehir Hatları yarın kış tarifesine geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:36:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]