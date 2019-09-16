Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı
1 saat önce
Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı.
Trump, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:20
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