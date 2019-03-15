Trump'tan NATO'ya yeni komutan
24 dakika önce
ABD Başkanı Trump'ın, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığına (SECEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacağı duyuruldu.
ABD Başkanı Trump'ın, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığına (SECEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacağı duyuruldu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:20
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