Son Dakika Haberleri: Trump'tan NATO'ya yeni komutan

Trump'tan NATO'ya yeni komutan

24 dakika önce

ABD Başkanı Trump'ın, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığına (SECEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacağı duyuruldu.

Trump'tan NATO'ya yeni komutan, System.String[]
ABD Başkanı Trump'ın, ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığına (SECEUR) Orgeneral Tod D. Wolters'ı atayacağı duyuruldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:20 

Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ekonomi
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