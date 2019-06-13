Son Dakika Haberleri: Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı
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Trump'tan "ne İran ne de ABD anlaşma için hazır" mesajı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ancak İran'ın da ABD'nin de bir anlaşma yapmak için hazır olmadığını açıkladı.

Trump'tan
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun İran ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ancak İran'ın da ABD'nin de bir anlaşma yapmak için hazır olmadığını açıkladı.
Başkan Trump, resmi Twitter hesabından Japonya Başbakanı Abe'nin İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'a yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Abe'nin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmek üzere İran'da bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten Trump, "Şahsen, (ABD ile İran arasında) bir anlaşma yapmayı düşünmek için dahi erken olduğunu hissediyorum. Ne onlar ne de biz buna hazırız." ifadelerini kullandı.
Trump daha sonra, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Umman Körfezi'nde Japonya'ya giden iki petrol tankerine yapılan saldırılara ilişkin yaptığı, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz." açıklamasının yer aldığı videoyu tweet attı.
Abe'nin İran ziyareti ve Umman Körfezi'ndeki saldırılar
Japonya Başbakanı Abe, İran ile ABD arasındaki gerginliğin azaltılması ve Orta Doğu'da istikrarın sağlanması için Tahran'ı ziyaret ettiğini açıklamıştı.
İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, tankerlerin saldırıya uğramasından endişe duyduklarını ifade ederek, bölge ülkelerine "istikrarsızlıktan faydalanan çevrelerin oyununa gelmemeleri" uyarısında bulunmuştu.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Hiroşige Seko, Japonya'ya yük taşıyan iki petrol tankerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında saldırıya uğradığını duyurmuştu.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, gemilere saldırı haberini aldığı sırada İran lideri Hamaney ile görüşüyordu.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:47 Kaynak: AA
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