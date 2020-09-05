Trump'tan Netanyahu ve Hoti'ye "ilişkileri normalleştirme" teşekkürü - Son Dakika

Trump'tan Netanyahu ve Hoti'ye "ilişkileri normalleştirme" teşekkürü

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'ye "ilişkilerini normalleştirme adımı" dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi.

Trump'tan Netanyahu ve Hoti'ye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'ye "ilişkilerini normalleştirme adımı" dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı açıklamada, Trump'ın Netanyahu ve Hoti ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek "Başkan Trump, İsrail ile Kosova arasında diplomatik ilişkilerin kurulacak olması ve Kosova'nın Kudüs'te bir elçilik açmayı vadetmesi nedeniyle iki başbakanı da tebrik etti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ile Kosova arasında varılan uzlaşmanın " Orta Doğu'da daha kapsamlı bir barış için atılmış önemli bir adım olduğu" konusunda liderlerin mutabık kaldığı değerlendirmesi yapıldı.

Dün öğleden sonra Beyaz Saray'da düzenlenen ve Trump'ın nezaretinde gerçekleştirilen imza töreninde Kosova ile Sırbistan "ekonomik normalleşme" konusunda uzlaşmıştı. Aynı anlaşma kapsamında Kosova, İsrail ile ilişkilerini normalleştirme ve bu ülkeyle diplomatik ilişkiler kurma taahhüdünde bulunmuş, Sırbistan ise büyükelçiliğini temmuz ayında Kudüs'e taşıyacağı sözünü vermişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 04:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan Netanyahu ve Hoti'ye 'ilişkileri normalleştirme' teşekkürü - Son Dakika

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