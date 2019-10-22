Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'
1 saat önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı.
Netanyahu'nun Twitter üzerinden paylaştığı mektuba ABD Başkanı "70'inci yaş günün kutlu olsun!" sözleriyle başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:28
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