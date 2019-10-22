Son Dakika Haberleri: Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'
Son Dakika Dünya Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'

Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!'

1 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı

Trump'tan Netanyahu'ya doğum günü mektubu: 'Muhteşemsin!', System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gönderdiği doğum günü mektubunu paylaştı. Mektupta Trump Netanyahu'ya "Muhteşemsin!" ifadesini kullandı.


Netanyahu'nun Twitter üzerinden paylaştığı mektuba ABD Başkanı "70'inci yaş günün kutlu olsun!" sözleriyle başladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 06:28 
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