Son Dakika Haberleri: Trump’tan New York Times’a sert tepki
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Trump’tan New York Times’a sert tepki

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden dolayı New York Times gazetesine sert tepki gösterdi.

Trump’tan New York Times’a sert tepki, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden dolayı New York Times gazetesine sert tepki gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:13 
Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Donald Trump, Ekonomi
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