Trump’tan New York Times’a sert tepki
2 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden dolayı New York Times gazetesine sert tepki gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 09:13
ABD Başkanı Donald Trump
, ABD'nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini iddia ettiği haberinden dolayı New York Times
gazetesine sert tepki gösterdi.
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Trump'tan New York Times'a sert tepki
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