Son Dakika Haberleri: Trump'tan Opec'e "Rahatlama" Çağrısı

Trump'tan Opec'e "Rahatlama" Çağrısı

40 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlamak üzerine uyguladığı üretim kısıtlamaları nedeniyle eleştirdi.

Trump'tan Opec'e
ABD Başkanı Donald Trump'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) petrol piyasalarında denge sağlamak üzerine uyguladığı üretim kısıtlamaları nedeniyle eleştirdi.

Fiyatların daha fazla yükselmesine dünyanın hazır olmadığını belirten Trump, OPEC'e üretim kısıtlamaları konusunda "rahatlama" çağrısı yaptı.

Trump'ın eleştirisi sonrasındai, Nisan ayı için ABD hafif petrolü siparişleri yüzde 1.15 düşüşle varil başına 56.56 dolara, Brent petrol fiyatları yüzde 1.21 düşüşle varil başına 66.34 dolara geriledi.

ABD Başkanı Trump, Eylül ayında, OPEC'e petrol fiyatlarını düşürme çağrısı yapmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:44 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Donald Trump, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Açıklamasıyla Paladyum Yeni Rekorunu Kırdı Ivanka Trump'tan Çok Konuşulacak Venezuela Çıkışı: Sen Çok Yaşa

Bakan Kurum, Kentsel Dönüşüm Bekleyen Vatandaş İçin Müjdeyi Verdi 1 Milyarlık TL'lik Derbi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 17:24:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Opec'e "Rahatlama" Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]