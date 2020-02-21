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Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi.
Trump, perşembe günkü Colorado mitinginde, "Bu arada, bu yılın Akademi Ödülleri ne kadar kötüydü, gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:22
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