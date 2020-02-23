Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?' - Son Dakika Dünya

Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi. View on euronews

Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Güney Kore, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:18 
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