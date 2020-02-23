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Trump'tan Oscar alan Parazit filmine eleştiri: 'Kazanan G. Kore'den, bu nasıl bir saçmalık?'
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, 92. Akademi Ödülleri'nde dört dalda Oscar kazanan Güney Kore yapımı "Parazit" (Parasite) filmini eleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:18
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