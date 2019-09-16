Son Dakika Haberleri: Trump'tan petrol fiyatlarındaki artış sonrası fed'e teşvik programı çağrısı
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Trump'tan petrol fiyatlarındaki artış sonrası fed'e teşvik programı çağrısı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, yükselen petrol fiyatları ve Çin'den gelen verilerin ABD'de teşvik programları uygulanması gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

Trump'tan petrol fiyatlarındaki artış sonrası fed'e teşvik programı çağrısı, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, yükselen petrol fiyatları ve Çin'den gelen verilerin ABD'de teşvik programları uygulanması gerektiğine işaret ettiğini söyledi.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ABD Merkez Bankası'nı (Fed) faiz indirimine gitmemesi kapsamında eleştirerek, bu durumun ABD ihracatçılarına zarar verdiğini söyledi. Trump şunları yazdı:

"Çin'de üretici fiyatları son üç yılda Çin'in para birimi devalüasyonu ve bazı parasal teşvik programları sebebiyle son üç yılın en düşük düzeylerine geriledi. Fed bunu izlemiyor mu? Fed artık oyuna dahil olacak mı? Dolar en güçlü düzeyinde! Bu durum ihracatlar için çok kötü. Enflasyon yok. Tarihin en yüksek faiz oranları… ABD, Fed yüzünden diğer rakip ülkelere göre çok yüksek faiz ödüyor. Jay Powell'ın ve Fed'in bu konuda bir fikir sahibi olmaması açısından çok şanslılar. Bir de bütün bunların üstüne petrol fiyatlarında artış. Büyük bir faiz indirimi ve teşvik programı lazım!"

Petrol fiyatları, haftanın ilk işlem gününde Saudi Aramco petrol tesislerine yapılan drone saldırısı, Çin'de sanayi üretiminin son 17 yılın en düşük düzeyinde olduğunu ve Ağustos'ta Çin perakende satışlarının yüzde 7.5 arttığını gösteren veriler sonrası yükselmişti.

Bunun yanında, Fed'in Çarşamba günü faiz kararını açıklaması bekleniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Fed, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:38 Kaynak: DHA
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