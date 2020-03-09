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Trump'tan petrol fiyatlarının düşüşüne "Tüketici için iyi" yorumu
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:27 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, Rus-Suudi anlaşmazlığı nedeniyle petrol fiyatlarındaki düşüşe "Tüketici için iyi" yorumunda bulundu.
ABD Başkanı Trump, Rusya ile Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonucunda uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün tüketiciler için iyi olduğunu söyledi. Trump, New York Menkul Kıymetler Borsasının bu sabah 1.800 puandan fazla düşüşle açılmasından sonra Twitter hesabından, "Bu tüketici için iyi bir şey, benzin fiyatları düşüyor" paylaşımında bulundu. - WASHINGTON
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