Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Devlet Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü anma etkinlikleri için yaptığı davete icabet etmeyi düşündüğünü söyledi.



Cuma günü seçim kampanyası etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Davet için teşekkür ederim. Politik sezonun tam ortasına denk geliyor, yapıp yapamayacağımı göreceğim, ancak yapabilirsem gitmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.