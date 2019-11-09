Son Dakika Haberleri: Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim
Son Dakika Dünya Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim

Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim

7 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Devlet Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü anma etkinlikleri için yaptığı davete icabet etmeyi düşündüğünü söyledi.

Trump'tan Putin'in Zafer Günü davetine cevap: Yapabilirsem gitmeyi çok isterim, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Devlet Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 9 Mayıs Zafer Günü anma etkinlikleri için yaptığı davete icabet etmeyi düşündüğünü söyledi.


Cuma günü seçim kampanyası etkinlikleri için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Davet için teşekkür ederim. Politik sezonun tam ortasına denk geliyor, yapıp yapamayacağımı göreceğim, ancak yapabilirsem gitmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Vladimir Putin, Donald Trump, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:58 
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