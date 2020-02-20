Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası - Son Dakika
Son Dakika Dünya Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası - Son Dakika Dünya

Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası

46 dakika önce

Assange,dün yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldı.

Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks Kurucusu Julian Assange'a Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını inkar etmesi koşuluyla af teklif ettiği iddia edildi.


Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald, iade duruşmaları öncesinde yapılan teknik celsede, Eski Cumhuriyetçi Partili Kongre Üyesi Dana Rohrabacher'ın Ağustos 2017'de Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde ziyaret ettiğini ve af önerdiğini öne sürdü.

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Amerika Birleşik Devletleri, Julian Assange, Donald Trump, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:35 
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