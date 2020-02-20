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Trump'tan 'Rusya bağlantısını inkar koşuluyla' Assange'a af teklifi iddiası
46 dakika önce
Assange,dün yapılan duruşmaya tutuklu bulunduğu Belmarsh Hapishanesi'nden video bağlantısıyla katıldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Wikileaks Kurucusu Julian Assange'a Demokrat Parti e-maillerinin sızdırılmasında Rusya bağlantısını inkar etmesi koşuluyla af teklif ettiği iddia edildi.
Assange'ın avukatı Edward Fitzgerald, iade duruşmaları öncesinde yapılan teknik celsede, Eski Cumhuriyetçi Partili Kongre Üyesi Dana Rohrabacher'ın Ağustos 2017'de Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde ziyaret ettiğini ve af önerdiğini öne sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:35
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