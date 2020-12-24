Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af - Son Dakika

Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af

24.12.2020 03:57
Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kusher'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasında suçlu bulunan Paul Manafort ve Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kusher'in de aralarında yer aldığı 26 kişiye daha özel af çıkardı.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın dünkü 20 kişinin ardından bugün 26 kişiye daha özel af çıkardığı belirtildi.

Trump'ın affettiği isimler arasında 2016'daki seçimlerde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ve Roger Stone da yer aldı. Ayrıca Trump, damadı Jared Kushner'in babası olan Charles Kushner'i de affetti.

Trump, dün de Rusya soruşturması kapsamında suçlu bulunan George Papadopoulos ve Alex van der Zwaan'ın da aralarında yer aldığı 20 kişiye özel başkanlık affı çıkarmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Jared Kushner, Donald Trump, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan Rusya soruşturmasına karışan bazı isimler ve damadının babasına özel af - Son Dakika


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