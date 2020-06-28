Trump'tan 'Rusya Taliban'a ABD askerlerini öldürdüğü için ödül verdi' iddialarına yanıt - Son Dakika

Trump'tan 'Rusya Taliban'a ABD askerlerini öldürdüğü için ödül verdi' iddialarına yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli New York Times gazetesinin haberinde yer verdiği "Rusya'nın Taliban'a, Afganistan'da ABD askerlerini öldürmesi için ödül verdiği" iddialarını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli New York Times gazetesinin haberinde yer verdiği " Rusya'nın Taliban'a, Afganistan'da ABD askerlerini öldürmesi için ödül verdiği" iddialarını yanıtladı. Trump, "Kimse bana, Pence'e ya da Meadows'a, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerine 'sözde saldırıları' olduğuna dair bilgi vermedi" dedi.

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ABD'nin prestijli gazetelerinden New York Times'tan çarpıcı iddia geldi. New York Times'daki habere göre, ABD'nin, suikast girişimleri ve diğer gizli operasyonlarla bağlantılı olan Rus gizli servisine bağlı özel birimin geçen yıl ABD askerlerine yönelik başarılı saldırıları için Taliban'ı ödüllendirdiğini ileri sürüldü. Söz konusu iddialara ABD Başkanı Donald Trump'tan yanıt geldi.

'KİMSE BÖYLE BİR BİLGİ VERMEDİ'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse bana, Başkan Yardımcısı Mike Pence'e ya da Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı Mark Meadows'a, 'kimliği belirsiz bir kaynaktan' alınan bilgilerle sahte haber kaynağı New York Times'ta iddia edildiği gibi Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerine yönelik 'sözde saldırılar' gerçekleştirdiğine dair bilgi vermedi" dedi.

'RUSYA'YA KARŞI KİMSE BİZİM KADAR SERT TAVIR SERGİLEMEDİ'

Trump, "Rusya üzerinde Trump Yönetimi kadar hiçbir yönetim sert tavır sergilemedi. Yozlaşmış Joe Biden & Obama ile Rusya, Ukrayna'nın önemli bölgelerini devraldı. Muhtemelen başka bir sahte Times işi. Kim bu kaynak?" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:17 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan 'Rusya Taliban'a ABD askerlerini öldürdüğü için ödül verdi' iddialarına yanıt - Son Dakika Dünya

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