Son Dakika Haberleri: Trump'tan Rusya ve Ukrayna arasındaki takas için tebrik
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Trump'tan Rusya ve Ukrayna arasındaki takas için tebrik

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası dolayısı ile iki ülkeyi de tebrik etti.

Trump'tan Rusya ve Ukrayna arasındaki takas için tebrik, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası dolayısı ile iki ülkeyi de tebrik etti.


ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna çok sayıda esir takası gerçekleştirdi. Çok iyi bir haber, muhtemelen bu barış için atılan ilk büyük adım. İki ülkeyi de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.


Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise iade edilenlerin arasında Rus gazeteci Kirill Vyshinsky'nin de olduğunu belirterek, "Rus vatandaşların evlerine dönmüş olmalarını memnuniyet ile karşılıyoruz ve durumdan dolayı mutluyuz" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Ukrayna, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:09 Kaynak: İHA
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