Son Dakika Haberleri: Trump'tan Rusya'ya: İdlib'de masum sivilleri öldürmeyi durdurun
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Trump'tan Rusya'ya: İdlib'de masum sivilleri öldürmeyi durdurun

59 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye hükümetini ve Rusya'yı İdlib'de masum sivilleri öldürmekle suçladı ve hava saldırılarına son vermelerini istedi.

Trump'tan Rusya'ya: İdlib'de masum sivilleri öldürmeyi durdurun, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Suriye hükümetini ve Rusya'yı İdlib'de masum sivilleri öldürmekle suçladı ve hava saldırılarına son vermelerini istedi.

ABD Başkanı, Twitter üzerinden yayımladığı mesajda "Rusya, Suriye ve kısmen de İran'ın, Suriye'nin İdlib ilini bombalarla cehenneme çevirdiğini ve çok sayıda masum sivili ayrım gözetmeksizin katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, bu size ne sağlayacak? Durun" ifadelerine yer verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Donald Trump, İdlib, Dünya
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