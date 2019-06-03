Trump'tan Rusya'ya: İdlib'de masum sivilleri öldürmeyi durdurun
59 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Suriye hükümetini ve Rusya'yı İdlib'de masum sivilleri öldürmekle suçladı ve hava saldırılarına son vermelerini istedi.
Amerika Birleşik Devletleri
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 09:53
(ABD
) Başkanı Donald Trump
, Suriye
hükümetini ve Rusya
'yı İdlib
'de masum sivilleri öldürmekle suçladı ve hava saldırılarına son vermelerini istedi.
ABD Başkanı, Twitter
üzerinden yayımladığı mesajda "Rusya, Suriye ve kısmen de İran
'ın, Suriye'nin İdlib ilini bombalarla cehenneme çevirdiğini ve çok sayıda masum sivili ayrım gözetmeksizin katlettiğini duyuyorum. Dünya bu katliamı izliyor. Amaç nedir, bu size ne sağlayacak? Durun" ifadelerine yer verdi.
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