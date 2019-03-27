Son Dakika Haberleri: Trump'tan Rusya'ya: "Venezuela'dan Çıkın"

Trump'tan Rusya'ya: "Venezuela'dan Çıkın"

35 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'ya, "Venezuela'dan çıkın.

Trump'tan Rusya'ya:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'ya, "Venezuela'dan çıkın. Tüm seçenekler masada." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendini Geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales ile bir araya geldi. Görüşmede Guaido'ya verilen desteğe devam edileceğine dair taahhüt verildiği açıklandı. Görüşmeyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Trump, Venezuela'ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'yı uyardı. Trump, "Venezuela'dan çıkın. Tüm seçenekler masada." dedi.

Geçtiğimiz günlerde, Nicolas Maduro hükumetine destek vermek için, yaklaşık 100 Rus asker 35 ton malzeme ile Venezuela'nın başkenti Karakas'a inmişti. - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:36 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Donald Trump, Venezuela, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Trump, Venezuela Yaşananlar Sonrası Rusya'yı Uyardı: Tüm Seçenekler Masada Yalova Belediyesi'nden Skandal! Bakanlığın Hibe Bisikletlerini 3 Yıl Depoda Saklamışlar Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Alparslan Türkeş'in Eşi Seval Türkeş'ten Mansur Yavaş'a Destek: Milliyetçi Görüşünden Ödün Vermemiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 20:11:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Rusya'ya: "Venezuela'dan Çıkın"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]