Son Dakika Haberleri: Trump'tan Rusya'ya: "Venezuela'dan Çıkın"

Trump'tan Rusya'ya: "Venezuela'dan Çıkın"

51 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'ya, "Venezuela'dan çıkın.

Trump'tan Rusya'ya:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'ya, "Venezuela'dan çıkın. Tüm seçenekler masada" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, kendini Geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales ile bir araya geldi. Görüşmede Guaido'ya verilen desteğe devam edileceğine dair taahhüt verildiği açıklandı. Görüşmeyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Trump, Venezuela'ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'yı uyardı. Trump, "Venezuela'dan çıkın. Tüm seçenekler masada" dedi. Geçtiğimiz günlerde, Nicolas Maduro hükumetine destek vermek için, yaklaşık 100 Rus asker 35 ton malzeme ile Venezuela'nın başkenti Karakas'a inmişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Donald Trump, Venezuela, Güncel
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