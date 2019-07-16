Son Dakika Haberleri: Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı
Son Dakika Dünya Haber

Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, S-400'ler konusunda Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ankara'nın ABD'den Patriot almak istediğini ancak Washington'ın buna yeşil ışık yakmadığını belirtti.

Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, S-400'ler konusunda Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ankara'nın ABD'den Patriot almak istediğini ancak Washington'ın buna yeşil ışık yakmadığını belirtti.

Trump, Barack Obama döneminde Türkiye'ye Patriot'ların satılmamasının yanlış olduğunu, bununla beraber, Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi.
Euronews.com'da Görüntüle
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:22 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması Rusya'da feci olay: Savaş uçağı evin balkonundan içeri girdi Eğitmeninden kaçan kaplan, seyir halindeki otomobilden yola atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]