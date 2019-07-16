Trump'tan S-400 yorumu: Durum adil değil; Türkiye Patriot istedi, ABD satmadı
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, S-400'ler konusunda Türkiye'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ankara'nın ABD'den Patriot almak istediğini ancak Washington'ın buna yeşil ışık yakmadığını belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, S-400'ler konusunda Türkiye
'ye adil davranılmadığını söyledi. Trump Beyaz Saray
'da gazetecilere yaptığı açıklamalarda Ankara
'nın ABD'den Patriot almak istediğini ancak Washington
'ın buna yeşil ışık yakmadığını belirtti.
Trump, Barack Obama
döneminde Türkiye'ye Patriot'ların satılmamasının yanlış olduğunu, bununla beraber, Rusya
'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:22
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