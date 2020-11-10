Trump'tan seçimler için "4 kritik eyalette mücadeleye devam" sinyali - Son Dakika

Trump'tan seçimler için "4 kritik eyalette mücadeleye devam" sinyali

10.11.2020 00:37
Trump'tan seçimler için

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimlerin kaderi açısından önemli 4 kritik eyalette usulsüzlükleri tespit konusunda mücadeleye devam ettikleri mesajı verdi.

Trump, Twitter hesabından Associated Pressin resmi olmayan sonuçlarına göre Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı Nevada, Wisconsin, Pennsylvania ve oy sayım işleminin devam ettiği Georgia eyaletlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Donald Trump, Nevada'daki oy işlemleri hakkında, "Nevada, sahte oyların bir lağım çukuruna dönüyor. Ekibimiz orada kanıtlar buluyor ve bunlar yayımlandığında herkes şok olacak." ifadesini kullandı.

Trump, Wisconsin'de de "iyi" gelişmeler olduğunu vurgulayarak, "Hukuki olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Yakında burada bir şeyler olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Pennsylvania ve Georgia eyaletleri ile ilgili de Trump, "Pennsylvania'da bizim oy sayım işlemlerini izlememiz engellendi. Bu, bu ülkede akla hayale sığmaz ve yasa dışı bir şey. Georgia'da, seçim gecesinde olduğu gibi büyük bir zafer kazanacağız." yorumunu yaptı.

ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılan 59'uncu başkanlık seçimlerini, resmi olmayan sonuçlara göre Demokrat aday Joe Biden kazanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Pennsylvania, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trump'tan seçimler için '4 kritik eyalette mücadeleye devam' sinyali - Son Dakika


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