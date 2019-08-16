Trump'tan Şi Cinping'e mesaj: Göstericilerle görüşse Hong Kong'da sorunu 15 dakikada çözer
34 dakika önce
ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimine verdiği 'Hong Kong'da devam eden protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde çözülmesi mesajını' yineledi.
Trump, "Eğer Şi (Cinping) oturup göstericilerle konuşsa bu işi 15 dakikada çözer" diye konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Başkanı Donald Trump
, Pekin
yönetimine verdiği 'Hong Kong
'da devam eden protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde çözülmesi mesajını' yineledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
ile bir telefon görüşmesi planlandığını açıklayan Trump, kendisiyle 'kısa bir süre içinde' konuşacağını söyledi.
Trump, "Eğer Şi (Cinping) oturup göstericilerle konuşsa bu işi 15 dakikada çözer" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03
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