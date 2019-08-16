Son Dakika Haberleri: Trump'tan Şi Cinping'e mesaj: Göstericilerle görüşse Hong Kong'da sorunu 15 dakikada çözer
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Trump'tan Şi Cinping'e mesaj: Göstericilerle görüşse Hong Kong'da sorunu 15 dakikada çözer

34 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimine verdiği 'Hong Kong'da devam eden protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde çözülmesi mesajını' yineledi. Trump, "Eğer Şi (Cinping) oturup göstericilerle konuşsa bu işi 15 dakikada çözer" diye konuştu.

Trump'tan Şi Cinping'e mesaj: Göstericilerle görüşse Hong Kong'da sorunu 15 dakikada çözer, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Pekin yönetimine verdiği 'Hong Kong'da devam eden protesto gösterilerinin barışçıl bir şekilde çözülmesi mesajını' yineledi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi planlandığını açıklayan Trump, kendisiyle 'kısa bir süre içinde' konuşacağını söyledi.

Trump, "Eğer Şi (Cinping) oturup göstericilerle konuşsa bu işi 15 dakikada çözer" diye konuştu.
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Şi Cinping, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:03 
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