Trump'tan Şi'ye "Hong Kong" çağrısı
1 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, "Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir.
ABD Başkanı Donald Trump
, "Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong
sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17
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