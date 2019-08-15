Son Dakika Haberleri: Trump'tan Şi'ye "Hong Kong" çağrısı
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Trump'tan Şi'ye "Hong Kong" çağrısı

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir.

Trump'tan Şi'ye
ABD Başkanı Donald Trump, "Hiç şüphem yok ki eğer Devlet Başkanı Şi, Hong Kong sorununu hızlı ve insani bir şekilde çözmek isterse bunu yapabilir." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hong Kong, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:17 
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