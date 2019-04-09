Son Dakika Haberleri: Trump'tan Sisi'ye Övgü

Trump'tan Sisi'ye Övgü

54 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çok iyi işler yaptığını savunarak, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi." değerlendirmesini yaptı.

Trump'tan Sisi'ye Övgü, System.String[]
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'nin çok iyi işler yaptığını savunarak, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü.

Oval Ofis'te ikili ve heyetler arası görüşmeler öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilere, askeri ve ticari müzakerelere dikkati çekti.

ABD-Mısır ilişkilerini, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi." sözleriyle tanımlayan Trump, özellikle askeri alanda iki ülke arasında artan iş birliği ve ticari ortaklıklar olduğunu dile getirdi. Terörle mücadele anlamında iki ülke arasında artan iş birliği olduğunu kaydeden Trump, bu ilişkileri daha da geliştireceklerini belirtti.

Sisi'nin 2034 yılına kadar görevde kalma çabalarını destekleyip desteklemediği şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Bence kendisi çok iyi iş çıkarıyor. (Uzun süre görevde kalma) Çabalarını bilmiyorum ama kendisi büyük bir cumhurbaşkanı." şeklinde konuştu.

Daha sonra görüşmelere geçen Trump ile Sisi'nin özellikle ABD ile Mısır arasındaki askeri ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Trump, Eylül 2018'de, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı Lotte New York Palace otelde Sisi ile bir araya gelmişti.

Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:06 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Karşılayanlar Arasında Yer Aldı CHP'li Canan Kaftancıoğlu İstanbul'daki Son Durumu Açıkladı Kimse Karşılamaya Gelmedi! Theresa May'in Zor Anları İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 00:00:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan Sisi'ye Övgü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]