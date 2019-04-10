Son Dakika Haberleri: Trump'tan Sisi'ye Övgü - Washıngton

Trump'tan Sisi'ye Övgü - Washıngton

1 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çok iyi işler yaptığını savunarak, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- Sisi'nin çok iyi işler yaptığını savunarak, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü.

Oval Ofis'te ikili ve heyetler arası görüşmeler öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, iki ülke arasındaki ilişkilere, askeri ve ticari müzakerelere dikkati çekti.

ABD-Mısır ilişkilerini, "ABD ile Mısır arasındaki ilişkiler daha önce olmadığı kadar iyi." sözleriyle tanımlayan Trump, özellikle askeri alanda iki ülke arasında artan iş birliği ve ticari ortaklıklar olduğunu dile getirdi. Terörle mücadele anlamında iki ülke arasında artan iş birliği olduğunu kaydeden Trump, bu ilişkileri daha da geliştireceklerini belirtti.

Sisi'nin 2034 yılına kadar görevde kalma çabalarını destekleyip desteklemediği şeklindeki bir soruya yanıt veren Trump, "Bence kendisi çok iyi iş çıkarıyor. (Uzun süre görevde kalma) Çabalarını bilmiyorum ama kendisi büyük bir cumhurbaşkanı." şeklinde konuştu.

Daha sonra görüşmelere geçen Trump ile Sisi'nin özellikle ABD ile Mısır arasındaki askeri ilişkileri ele aldığı bildirildi.

Trump, Eylül 2018'de, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri için geldiği New York'ta kaldığı Lotte New York Palace otelde Sisi ile bir araya gelmişti.

Mısır'da 2013'te Sisi'nin yaptığı askeri darbeyle devrilen, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hala hapiste tutuluyor.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:11 Kaynak: AA
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