Son Dakika Haberleri: Trump'tan son dakika iptali
Son Dakika Güncel Trump'tan son dakika iptali - Son Dakika

Trump'tan son dakika iptali

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, liderlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmesi daha önce planlanan basın toplantısını iptal etti.

Trump'tan son dakika iptali, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump, liderlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmesi daha önce planlanan basın toplantısını iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Londra'da daha önceden düzenleyeceği açıklanan basın toplantısını iptal etti. İptalin, liderlerin Trump hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hükümet, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Rood: S-400 konusunda henüz pes etmedik
Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erdem Beyazıt'ın şiirini okuduktan sonra salonda alkış tufanı koptu TRT, CHP'li Atila Sertel'in "Miraç Gecesi yayını için 900 bin lira ödendi" iddiasını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 00:49:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trump'tan son dakika iptali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]