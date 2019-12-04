Trump'tan son dakika iptali
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, liderlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmesi daha önce planlanan basın toplantısını iptal etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 06:25 Kaynak: İHA
ABD Başkanı Donald Trump, liderlerin hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirilmesi daha önce planlanan basın toplantısını iptal etti.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında geldiği Londra'da daha önceden düzenleyeceği açıklanan basın toplantısını iptal etti. İptalin, liderlerin Trump hakkındaki açıklamaları nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.
(İHA)
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