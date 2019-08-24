Son Dakika Haberleri: Trump'tan 'sözleri edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı için yeni yorum: Harika bir kadın
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Trump'tan 'sözleri edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı için yeni yorum: Harika bir kadın

1 saat önce

Trump'tan 'sözleri edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı için yeni yorum: Harika bir kadın

Trump'tan 'sözleri edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı için yeni yorum: Harika bir kadın, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, daha önce sözlerine 'edepsizce' dediği Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen için bu kez de "harika bir kadın" dedi.


Trump, Grönland'ı Danimarka'dan satın alma fikrini "absürt" bulan Frederikse'in kendisini aradığını söyledi. ABD Başkanı G7 için Fransa'ya gitmeden önce yaptığı açıklamalarda "Danimarka ile çok iyi ilişkilerimiz var." dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Danimarka, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:15 
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