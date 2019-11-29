Trump'tan Şükran Günü'nde Afganistan'daki birliklerine sürpriz ziyaret

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü'nde Afganistan'da bulunan ABD askerleriyle vakit geçirmek için sürpriz bir ziyarette bulundu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın, Afganistan'a yaptığı sürpriz ziyarette Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani'yle bir araya geldiği ve Şükran Günü nedeniyle Afganistan'da görev yapan ABD askerlerini Bagram Hava Üssü'nde ziyaret ederek birlikte zaman geçirdiği bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, güvenlik gerekçesiyle gizli tutulan Afganistan ziyareti Taliban ile barış görüşmelerinin kesilmesinin ardından iki ay sonra gerçekleşti.



ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump geçtiğimiz yıl Noel gecesinde Irak'a benzer bir ziyaret gerçekleştirmişti.



Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu hafta Irak'ta bulunan ABD askerlerini ziyaret etmişti. - KABİL