Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin, "Bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için bu adımı attık" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin kameralar önündeki ilk açıklamasını tatilini geçirdiği Florida'da yaptı.

Süleymani'nin DMO çatısı altında uzun yıllar boyunca bölgede birçok Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğunu belirten Trump, İranlı komutanın birçok yeni saldırı planı yaptığını ve bunu durdurmak için söz konusu saldırıyı icra ettiklerini söyledi.

Irak'taki ABD Büyükelçiliğine gerçekleştirilen saldırıyı anımsatan Trump, "Tüm diplomatlarımızı, personelimizi ve müttefiklerimizi korumak için her şeyi yapacağız. Eğer onlara zarar verirseniz sizi bulur ve yok ederiz." dedi.

"Süleymani'nin terör dönemi sona ermiştir. O daha önce ortadan kaldırılmalıydı, bu yapılsaydı birçok hayat kurtarılabilirdi" ifadesini kullanan Trump, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin, "Dün attığımız adımı bir savaşı başlatmak için değil, savaşı durdurmak için attık." sözlerine yer verdi.

"İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz"

İran halkına büyük saygı duyduğunu dile getiren Trump, "İran'da bir rejim değişikliği peşinde değiliz. Ancak İran rejiminin bölgedeki vekalet savaşları derhal sona ermelidir." ifadelerini kullandı.

Trump, "Dünyanın herhangi bir yerinde bir Amerikalı hedef alınırsa orada gerekli tüm adımları atmak üzere hazır durumdayız, özellikle de İran söz konusu olduğunda." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:20 Kaynak: AA
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