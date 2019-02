Trump'tan Suriye Açıklaması

NEW ABD Başkanı Donald Trump , ABD'nin Suriye 'den çekilme kararına ilişkin, "Zorunda kalırsak geri döneriz. Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak 'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken Halife'yi (DEAŞ) Irak'tan vuruyoruz." dedi.Trump, Amerikan CBS televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.ABD'nin Afganistan 'daki varlığı ve Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilip çekilmeyeceğine ilişkin Trump, "Çok uzun süredir oradayız. Suriye'de de 4 ay kalmamız gerekirken yıllarca kaldık. 19 yıldır Afganistan'dayız. Taliban ile görüşüyoruz ve ne olacağını göreceğiz...Taliban yoruldu, herkes yoruldu, barış istiyorlar. Sonu olmayan savaşlardan çıkıp askerimizi eve getirmek zorundayız ama istihbaratımız çok yakından izlemeye devam edecek... Afganistan'da istihbarat bırakacağım, gerçek istihbarat bu arada. " değerlendirmesinde bulundu.Trump, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından El Kaide gibi terör gruplarının yeniden ortaya çıkma ihtimaline ilişkin de "Zorunda kalırsak geri döneriz... Çok hızlı geri gelebiliriz ve ayrılmıyoruz. Irak'ta harika bir üssümüz var ve orada olacağız ve açıkçası Suriye'den yavaşça çekilirken DEAŞ'ı Irak'tan vuruyoruz. Suriye'den 2 bin askerimiz var. Çekilmeye başladılar. DEAŞ'ın elindeki son bölgeyi de alınca Irak'taki üsse gidecekler ve sonra eve (ABD) dönecekler ama orada olacağız ve kalacağız." diye konuştu."Suriye'den çekilmemiz an meselesi"Trump, ABD'nin Suriye'de ne zaman çekileceğine ilişkin bir soruya da " İsrail 'i korumak zorundayız. Sahip olduğumuz başka şeyleri korumamız gerek ama evet eve dönmeleri an meselesi." yanıtını verdi.ABD'nin Irak'taki üssüne çok para harcadığını ve bu üssü orada tutabileceklerini belirten Trump, "Irak'taki üssü tutmak istememin nedenlerinden biri İran 'ı biraz izlemek istiyorum çünkü İran gerçek bir sorun." dedi.Irak'tan İran'ı vurup vurmayacağına ilişkin bir soru hakkında ABD Başkanı, "Hayır, tek isteğim İran'ı izleyebilmek. Irak'ta inanılmaz ve pahalı bir askeri üssümüz var. Çekilmek yerine sorunlu Ortadoğu'da her yeri izlemek için mükemmel bir yer. Birçoğu bunu anlamıyor, izlemeye devam edeceğiz ve nükleer silahlar yapılıp yapılmadığını önceden bileceğiz." ifadelerini kullandı.Trump, ABD'nin Irak ve Ortadoğu'ya girmesini ise "büyük hata" olarak değerlendirdi. Venezuela 'ya asker göndermek seçeneklerden arasında"Venezuela'daki gelişmelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin Venezuela'ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, "Kesinlikle o da bir seçenek." yanıtını verdi.Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro 'nun birkaç ay önce kendisiyle görüşmek istediğini ancak bu talebi kabul etmediğini de söyledi.Donald Trump, Kuzey Kore ile yürütülen nükleer müzakerelerde ise büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ikinci görüşmesinin tarihini ise kısa süre içinde açıklayacağını bildirdi.ABD'nin Güney Kore 'deki askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusunu da hiç görüşmediklerine vurgu yapan Trump, orada 40 bin asker bulundurmanın çok pahalı olduğunu ancak henüz bir karara varmadığını belirtti.